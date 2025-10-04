Aprehendido por agresión con arma blanca: una menor hospitalizada
Lo apresaron en la zona de Manuel Iglesias al 1800, donde se produjo el conflicto. Además de la joven, que fue operada, hubo dos hombres heridos con cortes menores.
Un hombre de 44 años fue aprehendido por la policía tras protagonizar un conflicto en la zona de Manuel Iglesias al 1800.
En medio de la situación, el detenido sacó un arma blanca tipo cuchillo y agredió a tres personas, dos hombres que resultaron con cortes superficiales y una menor de edad que fue hospitalizada.
La joven fue intervenida quirúrgicamente y se recuperaba en el Hospital Emilio Ruffa, informaron autoridades a La Opinión.
El aprehendido fue trasladado a la Comisaría y quedó alojado en el sector de calabozos a disposición de la Justicia, que interviene a través de la Fiscalía en turno.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión