Aprehendido cuando circulaba con un cigarrillo de marihuana
Un joven de 22 años fue aprehendido por los efectivos cuando iba por la vía pública con el estupefaciente escondido en sus ropas. Ocurrió en Hermano Indio y Boulevard Moreno.
La policía aprehendió a un joven de 22 años que circulaba por la vía pública con un un cigarrillo de marihuana.
El sujeto fue interceptado por los efectivos durante un operativo realizado en la intersección de las calles Hermano Indio y Boulevard Moreno, donde descubrieron que tenía el cigarrillo escondido entre su ropa.
El joven fue aprehendido y trasladado a la Comisaría local para ser notificado por la causa.
Al igual que todas las causas relacionadas con la tenencia de estupefacientes para consumo personal, la causa tendrá destino de archivo.
Así lo establece el imperio de la jurisprudencia vigente en la Argentina, donde la Justicia procura apuntar a las cadenas de comercialización sin penalizar a los consumidores.
En alguna oportunidad, desde Fiscalía señalaron que las causas de este tipo implican un "dispendio" de recursos para "un papeleo" relacionada con hechos "insignificantes desde el punto de vista penal".
