En el marco de la recorrida preventiva con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), la policía recuperó una moto robada en la zona de Mercedes.

En Alvear al 800 interceptaron a un joven de 26 años que conducía una motocicleta KTM Duke 250, sobre la que constataron que tenía pedido de secuestro activo.

El vehículo había sido robado en la vía pública el 11 de diciembre de 2024 en la zona de Mercedes y desde entonces la Fiscalía 3 de ese departamento judicial tenía la causa en trámite.

El joven que conducía la moto fue trasladado a la Comisaría para la notificación de la causa en su contra, en principio por encubrimiento, y el rodado fue puesto a disposición de la Justicia.

