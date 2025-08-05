En un operativo conjunto entre efectivos de la Comisaría local y personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), fue aprehendido un hombre de 26 años en la vía pública, en la zona de calles Hermano Indio y Alvarado.

Durante la intervención, se le secuestró un arma de fabricación casera, tipo tumbrea, que no contenía municiones al momento del procedimiento.

El aprehendido circulaba con un arma casera.

La Fiscalía local tomó intervención en el caso, disponiendo la notificación correspondiente al implicado y su posterior liberación

