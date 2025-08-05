Aprehendido con un arma de fabricación casera
Un joven de 26 años fue aprehendido cuando circulaba en la vía pública con un arma tipo tumbera.
En un operativo conjunto entre efectivos de la Comisaría local y personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), fue aprehendido un hombre de 26 años en la vía pública, en la zona de calles Hermano Indio y Alvarado.
Durante la intervención, se le secuestró un arma de fabricación casera, tipo tumbrea, que no contenía municiones al momento del procedimiento.
La Fiscalía local tomó intervención en el caso, disponiendo la notificación correspondiente al implicado y su posterior liberación
