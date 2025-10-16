En la madrugada de este jueves, un operativo en conjunto con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás culminó con la aprehensión de un hombre de 40 años en Benefactoras Sampedrinas y Alvarado.

Sobre el individuo pesaba un requerimiento judicial emitido el 15 de septiembre por el Juzgado Correccional de San Nicolás en el marco de una causa de hurto.

La intervención de las fuerzas de seguridad permitió dar con el paradero del sujeto, quien fue identificado y apresado en el lugar sin que se registraran incidentes.

Tras ser puesto a disposición de la justicia, el juzgado interviniente ordenó la notificación para que el aprehendido se presente a regularizar su situación legal.

Luego de cumplimentarse los trámites correspondientes, recuperó la libertad y quedó sujeto al proceso judicial en curso.

