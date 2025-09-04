Aprehendido con doble requerimiento judicial por robo
Un joven de 28 años fue detenido durante un control policial al comprobarse que tenía dos pedidos judiciales activos por causas penales. Oucrrió en Boulevard Paraná y Almafuerte.
El miércoles al mediodía, en Boulevard Paraná y Almafuerte, aprehendieron a un hombre de 28 años sobre quien pesaban impedimentos legales vigentes.
Al momento de la intercepción, se constató que el aprehendido contaba con un comparendo compulsivo activo emitido el 5 de febrero, solicitado por el Juzgado Correccional n.º 3 del Departamento Judicial de San Nicolás, en el marco de una causa por robo.
De manera simultánea, también presentaba un segundo requerimiento legal dispuesto por el Tribunal Criminal n.º 2 de la misma jurisdicción.
Tras ser consultados ambos magistrados, se iniciaron los recaudos correspondientes para fijar fechas de audiencia y avanzar en su comparecencia, descartando la necesidad de mantener su detención.
