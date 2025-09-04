El miércoles al mediodía, en Boulevard Paraná y Almafuerte, aprehendieron a un hombre de 28 años sobre quien pesaban impedimentos legales vigentes.

Al momento de la intercepción, se constató que el aprehendido contaba con un comparendo compulsivo activo emitido el 5 de febrero, solicitado por el Juzgado Correccional n.º 3 del Departamento Judicial de San Nicolás, en el marco de una causa por robo.

De manera simultánea, también presentaba un segundo requerimiento legal dispuesto por el Tribunal Criminal n.º 2 de la misma jurisdicción.

Tras ser consultados ambos magistrados, se iniciaron los recaudos correspondientes para fijar fechas de audiencia y avanzar en su comparecencia, descartando la necesidad de mantener su detención.

