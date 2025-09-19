Durante un operativo realizado el jueves en la intersección de las calles 9 de Julio y Thorne, personal policial junto al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) procedió a la aprehensión de un joven de 17 años.

Al momento de ser identificado, el menor tenía en su poder un envoltorio de nylon con marihuana, con un peso de 1,3 gramos, además de un cigarrillo armado con la misma sustancia.

Tras la intervención de la Fiscalía Juvenil, se dispuso la notificación correspondiente por la causa y su posterior entrega a un adulto responsable.

