Aprehenden a un menor con marihuana durante operativo en la vía pública
Un joven de 17 años fue aprehendido en un operativo del GAD. El menor poseía 1,3 gramos de marihuana y un cigarrillo armado. Se lo notificó y fue entregado a un adulto responsable.
Durante un operativo realizado el jueves en la intersección de las calles 9 de Julio y Thorne, personal policial junto al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) procedió a la aprehensión de un joven de 17 años.
Al momento de ser identificado, el menor tenía en su poder un envoltorio de nylon con marihuana, con un peso de 1,3 gramos, además de un cigarrillo armado con la misma sustancia.
Tras la intervención de la Fiscalía Juvenil, se dispuso la notificación correspondiente por la causa y su posterior entrega a un adulto responsable.
