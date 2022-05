Apertura para Primera B: qué necesita Defensores Unidos para ser campeón el próximo fin de semana

Defensores Unidos está a un paso del título del Apertura para Primera B de la Liga Sampedrina (LDS) y ascenso a la A y puede coronarlo el próximo domingo cuando reciba en su Campo de Deportes Bernardo Vidal a Las Palmeras por la sexta fecha de un fixture que tiene apenas siete.

Publicidad

Gracias a las cinco victorias consecutivas que tiene en el certamen, el Rojiverde manda con 15 puntos, cinco de ventaja por sobre Alsina que es su inmediato perseguidor. Más atrás y con chances de alcanzaron, con nueve unidades, están Agricultores y Portela, que se cruzarán en la siguiente jornada y, por ende, uno de los dos quedará en el camino.

Si gana, CADU dará la vuelta olímpica con puntaje perfecto. En caso de empatar, también se quedará con el trofeo si Alsina no derrota a La Roca. La diferencia por sobre sus rivales es tal que el elenco de Gerardo Biain tiene posibilidades de celebrar el título aun perdiendo. Para ello, necesita que Alsina no triunfe y que el cotejo entre Agricultores y Portela no tenga un ganador.

De no poder coronarse en el Apertura para Primera B este fin de semana, sea cual fuese el resultado que obtenga, quedará muy bien posicionado de cara a la última jornada (será visitante de América) porque llegará con al menos dos unidades de diferencia por sobre Alsina, que se medirá con un Portela también necesitado de ganar.

La campaña de Defensores Unidos es, hasta el momento, ideal, no sólo por lo numérico sino también por lo que muestra en cada cancha en que se presenta y que arrastró del Torneo de Clubes 2022 de Federación Norte en el que se despidió en octavos de final por penales ante Atlético Baradero. De los 14 goles que marcó en el Apertura, Ezequiel Chaparro y Álan Franco hicieron cuatro cada uno; Andrés Martínez tres y Alejandro Biain, Martín Magallanes y Nahuel Garay uno cada uno.

Próxima fecha

Alsina-La Roca

Agricultores-Portela

Defensores Unidos-Las Palmeras

Fundición-América