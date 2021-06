Apareció un yacaré en la costa de Vuelta de Obligado: “Está penado por la ley lastimarlo”, advirtió el guardaparques

Llegó el sábado por la tarde y permaneció hasta el domingo. Un yacaré overo o ñato visitó la costa de Vuelta de Obligado, por lo que el guardaparques de la reserva natural, histórica y refugio de vida silvestre municipal de Vuelta de Obligado estuvo especialmente atento para evitar que lo lastimaran.

“Este tiene la pata derecha lastimada. La verdadera razón por la cual está en la costa, tan cerca de la gente, no la sé, porque si bien son bastante confiados, se está manteniendo alejados en esta zona”, explicó Aldo La Micela en diálogo con La Opinión este domingo al mediodía.

VEl yacaré ñato en la costa de Vuelta de Obligado

De cara a la temporada del pejerrey, algunos pescadores que estaban en la zona de la costa fueron avisados de la presencia del animal, ya que lastimarlo está penado por ley. “Es una especie que hay que cuidar. El yacaré es mucho más pequeño que el cocodrilo, y no hay datos de que haya lastimado a un ser humano. Los nadadores se los encuentran y no ha habido ataque. Es un animal manso”, detalló.

Un pescador registró el paso del yacaré mientras pescaba en la zona de Vuelta de Obligado

Sobre la posible causa de su aparición tan cerca de una playa con movimiento constante como la de Vuelta de Obligado, explicó que, aunque no hay estudios que lo confirmen, la proliferación de focos en la zona de islas y la destrucción de miles de hectáreas tiene su impacto en estas poblaciones.

“Realmente hablar en profundidad de algo que no se estudia no me gusta, pero tiene que tener un impacto la cantidad de hectáreas destruidas, con animales que están apareciendo en costas tan llenas de gente”, aseguró y señaló además la histórica bajante del río.

Por su parte, este domingo por la tarde llegó a La Opinión otro reporte de una familia que capturó a un animal en zona de islas, cerca de Baradero. Se trataba de un yacaré negro, otra especie de yacaré, que tras algunas horas retenido, se escapó. “Estuvimos intentando comunicarnos con alguien que lo viniera a buscar”, dijo la familia, que fue contactada por el guardaparques en caso de futuras apariciones.