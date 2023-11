Apareció este cartel en la escuela Industrial 

Esta mañana los estudiantes y padres de alumnos se encontraron con un nuevo cartel colgado en la institución.

Lorena envió una foto a La Opinión y escribió: “Primero los carteles de la foto de Massa y ahora esto. Es una vergüenza, estas cosas en una institución no se pueden hacer”. Además agregó un texto que los chicos del grupo de estudiantes, cansados de esta situación, escribieron en su cuenta de Instagram.

“Estamos cansados de venir a la escuela y cagarnos de calor, tenemos puertas sin perillas, baños sin papel ni jabón. No tenemos botones en las tapas de los inodoros, no tenemos un establecimiento decente ¿Por qué si tenemos tantas cosas fuera de regla tenemos que aguantarnos que nos usen de anunciantes? Queremos estudiar bien, no con calor, no con dolores de cabeza, sin miedo a que cuando llueva salga un chispazo, sin que nada se golpee, con lugares limpios, con baños decentes. No somos tu medio de publicidad, somos tu futuro, somos el nuevo país, somos personas. Somos apolíticos y de libre pensar, denunciá esto porque no está bien y jamás lo estará”, expresaron los jóvenes.