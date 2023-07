Apareció el video del accidente: “Me molieron a golpes, no me fui”

Los últimos segundos del video que muestra cómo fue el accidente en el que el sábado resultaron lesionadas dos chicas termina con una escena increíble: al conductor del vehículo que supuestamente se había dado a la fuga le robaron el celular mientras estaba tendido en la calzada a raíz de la golpiza que le propinaron.

La primera versión que obtuvo La Opinión el sábado fue la que ofreció el papá de una de las chicas lesionadas. Dijo que cuando regresaban por calle Juan Ismael Giménez, el conductor del auto las atropelló y huyó dejando el auto en el lugar. Refirió que luego lo encontró en la comisaría con el vehículo que como se ve en el video es un Toyota tal como lo describió.

Durante el domingo y el lunes se multiplicaron versiones y agresiones en redes sociales, al punto en que este medio recibió varios anónimos y datos que apuntaban a quien guiaba el auto. El lunes finalmente, Jorge Biagini, tal es el nombre de quien conducía el automóvil, llegó a este medio para contar su versión. Se le indicó que debe entregar las imágenes en la fiscalía y que se publicaría a su pedido una aclaración.

“Yo no estaba trabajando, yo estaba en el bar ‘El Chino’ como otra persona más”, dijo en principio sobre lo sucedido. “Salí de ahí, del bar, como cualquier otra persona. Me subí al auto y cuando doblo ahí, justo ahí, las chicas… Yo veo que se rompe el vidrio, yo nunca ví a una chica que la atropellé”.

Biagini dijo que solo recuerda ese momento: “Cuando freno desbloqueo las puertas, uno se me sube del lado del acompañante, me saca la llave, me bajo, veo a la chica ahí que estaba llorando y digo ¿qué te pasa?”, refirió y señaló el video que se publica hoy.

“Después no me acuerdo nada más, se me borró todo, no sé cuánto estuve desmayado, me pegaron, después me levanto, bueno vinieron los inspectores, después vino mi amigo, fuimos a la comisaría”, dice quien se desempeña como remisero aunque esa noche no estaba trabajando.

Indica que supo que una de las chicas estaba internada mucho después: “Además estaba hecho pedazos, estuve tres días en cama porque no me podía levantar del dolor que tenía”.

En la secuencia de imágenes se divisa el auto y el momento en que se produce el accidente y también lo ocurrido minutos después cuando lo patearon en el piso y retiran a la chica que luego quedó internada en el hospital.

“Yo no me di cuenta que me habían robado el celular. Yo después me di cuenta cuando estaba en la comisaría que me faltaba”, agregó al ser consultado sobre el momento en que al menos dos mujeres se acercan al lugar donde estaba tendido y presuntamente le sustraen uno de sus teléfonos.

Al ser consultado sobre su estado de conciencia, Biagini reconoció que “estaba borracho” y aún así conducía su auto. “Yo no sé quién son, ni… No sé, nunca tuve problema con nadie, yo no sé quiénes son. Si vos me decís, tuve problema antes, no sé, habíamos discutido o algo; no, nada que ver. Capaz que me lo hicieron adrede porque vieron que andaba en un auto para sacarme plata, puede ser”, conjeturó porque llama la atención la vestimenta de quienes terminan acercándose con fines de robo.

“No te puedo mentir, no te puedo decir una cosa con la otra pero ellas se tiran arriba del auto, eso está en el video”