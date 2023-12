El conductor de una camioneta que pasó por 3 de Febrero y Uruguay al momento en el que se produjo el accidente que le costó la vida a Alejandro Medina de 53 años, se presentó en Fiscalía para ponerse a disposición de la Justicia.

Aseguró que tras leer las noticias, por la hora del accidente, entendió que quizás la camioneta que buscaban era la suya, puesto que cruzó por calle Uruguay la avenida 3 de Febrero alrededor de las 2.30 de la madrugada y pasaban motos.

La camioneta quedó en manos del Poder Judicial para las pericias de rigor a cargo de Policía Científica y en principio no tendría golpe alguno visible. De hecho, el conductor aseguró que no sintió que lo chocaran ni escuchó estruendo alguno cuando Medina cayó con su moto.

En las imágenes de cámaras de seguridad se ve que la camioneta terminaba de cruzar la avenida cuando se produjo el accidente. No está claro si la tocó o no. El conductor dijo que al pasar vio que venían varias motos por 3 de Febrero y que siguió su camino porque no se percató de la caída.

Habría al menos una testigo que pudo señalar que la motocicleta no chocó a la camioneta, que ya había terminado de pasar cuando Medina, por circunstancias que las pericias determinarán, perdió el control de la moto y cayó al pavimento.

A los fines de la causa, el conductor de la camioneta quedó imputado y Fiscalía deberá establecer, con las imágenes de las cámaras de seguridad, la pericia sobre la camioneta y el resto del proceso investigativo, si tiene responsabilidad o no en lo ocurrido.

Nelson Alejandro Medina, de 53 años, murió en el Hospital luego de ser trasladado por una ambulancia del servicio de emergencias Same 107. La autopsia de rigor fue practicada por la mañana en la morgue judicial de San Nicolás.