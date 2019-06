Antonela Romero, Daiana García y Marcela Gauna, las mujeres sampedrinas que rompen el molde en el arbitraje

"Sigo cosechando miradas y comentarios de asombro cada fin de semana donde llego y saludo muy cordialmente con un 'buenos días, soy arbitro'", admitió a La Opinión Antonela Romero, una de les tres mujeres de San Pedro junto a Marcela Gauna y Daiana García que debutaron en el arbitraje en la Liga Sampedrina (LDS) en el presente Apertura y rompieron el molde de un mundo que históricamente sólo abarcó hombres y tuvo, en los últimos años, una limitada participación femenina.

Todas son fruto del curso que inició a principios de año con Mariano González de ideólogo e instructor y empezaron impartir justicia como principales y asistentes en el Apertura para divisiones inferiores. En el caso de las dos primeras, también actuaron como colaboradoras en la máxima categoría.

"La idea surgió junto a una amiga que me comentó que estaba por comenzar el curso y me encantó la idea ya que tengo a mi papá, Mario, que dirige en la Liga Infantil y mi tío Oscar que también es arbitro de la LDS. Jugué toda mi vida al fútbol y creí que era una linda oportunidad para empezar a disfrutarlo desde otro lugar, soy una apasionada de este deporte", contó a La Opinión Antonela sobre por qué decidió dedicarse al arbitraje. En la misma sintonía, Daiana relató: "Hace un par de años juego al fútbol y dio la casualidad que estaba en Facebook y vi la noticia en La Opinión de que arrancaba el curso de árbitro en la LDS. Pensé en probar y en cada entrenamiento y clase me fui comprometiendo cada vez más".

En contrapartida, Marcela explicó que comenzó las clases con el objetivo de prepararse para impartir justicia desde 2020 en el campeonato femenino. Sobre su relación con el deporte más popular explicó que "desde muy chica" está "vinculada", en 2003 hizo un "curso de árbitro" para trabajar en la Liga Infantil (LDI) y que actualmente entrena a La Esperanza Verde. "Este año como el fútbol femenino está teniendo un lugar en la liga apuntando al año que viene a cancha de once comencé el curso de arbitraje hace dos meses", añadió.

De a poco las mujeres se abren camino en el deporte, sobre todo en el fútbol donde San Pedro es parte de la historia no sólo por la llegada de la actividad a la LDS sino también por Ludmila Manicler y su desempeño en el ahora profesionalismo y Guillermina Lazzari quien redactó y presentó a través de Carlos Castagneto del Frente Para la Victoria por la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para promover la "igualdad de género y oportunidades" en el deporte a nivel nacional y profesionalizarlo.

Respecto a su debut como jueza, Romero admitió que en los "primeros partidos" se sintió "muy cómoda y cuidada" por sus "compañeros" y que hasta el momento tuvo "buenas experiencias tratando de aplicar" lo que aprendió en el "curso". "Estoy dirigiendo la quinta división en este momento, tuve la oportunidad de dirigir tercera y debuté en primera como asistente en el partido de Agricultores y La Roca. Después estoy en inferiores y a veces en U21. Al fútbol le falta un poco la aceptación en el campo de juego pero es algo que con el tiempo se irán acostumbrando", aseveró.

García, por su parte, admitió que cuando le llegó el "primer nombramiento" las "sensaciones" fueron muchas tales como "miedos e inseguridades". Sin embargo, en sintonía con lo aportado por Romero, dejó en claro: "Tengo un lindo grupo de compañeros que me ayudaron y acompañaron para que todo salga bien".

Por último, las colegiadas se refirieron al trato que reciben en las canchas de parte de los hinchas y jugadores aunque Gauna recalcó que no tiene "mucho para decir" porque no hace demasiado trabaja en el ambiente "para sacar conclusiones". Sin embargo, dejó en evidencia que "se nota la diferencia que hacen con el hombre según el partido". Antonela, que también se inscribió en la tabla de méritos para estar en encuentros del Consejo Federal y se mostró agradecida a González padre e hijo y Diego Mastaglio por la "confianza que depositaron" en ella, en tanto, sostuvo no recibió "ninguna falta de respeto" más allá de algunas "protestas".

"El trato con los jugadores fue bueno, siempre con respeto se dirigieron hacia nosotras. Ahora con respecto a la hinchada todos sabemos que siempre algo te van a gritar, seamos hombres o mujeres. Con respecto a menospreciar nuestro trabajo siempre hay alguno que está en desacuerdo. Hay que ir despacio, recién comienzo y necesito partidos para que me den experiencia y con el transcurso del tiempo ir viendo con claridad. Un árbitro quiere llegar a lo más alto pero requiere de mucho trabajo al cual voy a ir dedicándole", concluyó García quien también es parte del plantel femenino de Independencia que compite en el Torneo Ludmila Manicler.