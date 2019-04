Ante la crisis, despensas, carnicerías y verdulerías se reúnen en el Centro de Comercio

La convocatoria lanzada por el Centro de Comercio para reunir a socios y no socios de diversos rubros de la actividad económica con el objetivo de analizar al actualidad de cada uno de ellos en el marco de la crisis que atraviesa el país tiene su puntapié inicial este miércoles.

Desde las 14.30, el primero de estos encuentros promovidos por la entidad que ahora preside Raúl Cheyllada reunirá a titulares de despensas, autoservicios, carnicerías y verdulerías, un sector que sobrevive a duras penas en el contexto actual.

El Centro de Comercio extendió la invitación a todos los comerciantes que quieran participar, estén o no asociados a esa cámara representativa, "con el objetivo de generar un espacio de intercambio para compartir sus inquietudes, e impulsar acciones y gestiones en favor de su desarrollo".

La entidad dispuso un formulario de preinscripción que incluye, además de los rubros de este primer encuentro, los que formarán parte de las reuniones subsiguientes, que serán siempre a las 20.00: el jueves, hoteleros, gastronómicos y afines del sector turístico.

El miércoles 17, distribuidores mayoristas, estaciones de servicio, corralones y afines; el jueves 18, indumentaria y comercios relacionados con textiles y afines: el martes 23, medios de comunicación; el miércoles 24, profesionales, arquitectos, inmobiliarios, abogados, contadores, escribanos, etc.

El cronograma continúa el jueves 25 con comercios de venta de productos y/o insumos agropecuarios, regionales, viveristas, etc.; el 30 de abril con industrias, servicios relacionados, logística, transporte; y el 2 de mayo con pequeños y medianos comercios en general, no comprendidos en los rubros anteriores como por ejemplo kioscos, electrodomésticos, computación, artículos deportivos, farmacias, regalerías, pinturerías, ferreterías, entretenimiento, salones de fiestas, etc.

Un informe publicado en la edición impresa de La Opinión de este miércoles da cuentas de que en despensas, almacenes, carnicerías y minimercados hay una marcada preferencia por artículos que están en oferta. Dos indicadores del mal momento son la caída en la venta de Coca-Cola y el carbón. “La gentehace menos asado y ni para carbón tiene, porque tampoco se vende”, analizó un comerciante.

En las verdulerías y carnicerías hay un fenómeno relacionado con comprar lo que alcance con la plata disponible. La consulta inicial suele ser cuánto cuesta el kilo de tal o cual producto para luego demandar: “Dame tanto dinero de esto”.

Muchas veces, aunque el comerciante informe acerca de ofertas convenien tes en cantidad, la respuesta es la misma: “Tengo tanta plata, dame lo que alcance”. Las frutas son casi un artículo de lujo, con excepción de la que está en oferta.

La frase “haceme 100 pesos de...” se repite a la hora de comprar carne, como si ese fuera el monto máximo a destinar para una o dos comidas diarias. “Las ofer tas son lo que más llevan”, dijo un carnicero consultado por La Opinión. “Ponés un cartel y al toque se vende. No importa qué, pero si es barato lo llevan”, aseguró.

“Fin de mes arranca cada vez más temprano”, dijo el titular de un autoservicio. Está claro: quien cobró su sueldo paga sus obligaciones, compra los elementos necesarios para todo el mes –si son en ofertas por cantidad, mejor– y luego consume a diario lo que puede. “Del 10 al 15 se trabaja más o menos, pero a partir de ahí empezó el famoso fin de mes”, en el que se nota la caída de las ventas, señaló el comerciante.

En los supermercados pasa algo similar. El titular de los autoservicios Boulevard Ahorro, Enzo Gravino, dijo que “mejorar continuamente las ofertas” es una obligación para mantener la clientela. “La gente mira, desea y espera que esté el 2x1”, aseguró.

En general, el público se lleva lo que sabía de antemano que iba a buscar. Con o sin “lista de súper”, casi no se ve que el cliente compre artículos que no tenía previstos. “La gente está abocada al consumo básico y a lo quehace falta”, observó.

Admargus SH es una de las principales distribuidoras de productos alimenticios de la ciudad. El análisis de su titular, Adrián Ramis, es claro: “Bajó muchísimo el consumo” y “los aumentos de precios son constantes, todos los meses”.

Las segundas y terceras marcas crecieron en ventas. Aunque la calidad es mucho menor que en las primeras, las diferencias en precio son muchas. Cuidar el bolsillo es la prioridad. Está claro: la plata no alcanza. Ramis lo observa en los comercios a los que abastece.

“En todos los productos de consumo más básico, como fideos, yerba, azúcar, harina, la gente se lleva lo más económico que haya y eso es lo que piden los comercios”. “La caída de ventas es impresionante, vos ves que los negocios están vacíos, los pedidos son cada vez más chicos”, contó Ramis.

En los locales, a la baja en las ventas se le suman los incrementos en alquileres y, sobre todo en tarifas. El presidente de Coopser, Pablo Peralta, informó que desde febrero de 2016 la electricidad sufrió un aumento de “2.200 por ciento” y que todavía resta una suba del 3 por ciento para el mes que viene y otra igual en septiembre. Ennoviembre, en tanto, volverán a plantearse los aumentos para 2020.