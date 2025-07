Una vecina envió un mensaje y dijo: "Lo que te voy a contar te lo juro por mis hijos y nietas, ¿sabés que soñé anoche? ¡Que me destapaban las cloacas! Es algo que me está afectando la psiquis. Es que anoche eche un producto que compre, pero no sirve, entonces soñé que hacía efecto y veía agua clara".

