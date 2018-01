Andres Franzoia ya es jugador de Defensores Unidos de Zárate

El sampedrino firmó hoy por la tarde el contrato con su nuevo club y en los próximos días se sumará a la pretemporada del conjunto dirigido por Darío Lema. Llega al Celeste como un jugador de renombre para pelear por el ascenso de la Primera C a la B Metropolitana. Previamente CADU contrató al ex Sportivo Baradero Germán Bulgarella. El sueño de Paraná de poder contar con el delantero de 32 años para el Federal C quedó trunco.