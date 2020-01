Andrés Franzoia se recupera de una lesión con el objetivo de volver a estar en una cancha

Andrés Franzoia jugó su último partido oficial con la camiseta de Defensores Unidos en la B Metropolitana a mediados de 2019 y, desde ese entonces, no volvió a pisar un campo de juego porque fue intervenido quirúrgicamente de uno de sus tobillos y está en plena recuperación.

En ese marco, el sampedrino contó a La Opinión que no acordó su incorporación a ningún club y que su objetivo primordial es ponerse "bien" para poder "jugar": "Todavía no me pude recuperar, me está costando bastante la recuperación. La idea es esperar hasta fin de año, recuperarme bien y estar bien para volver a jugar".

Con la camiseta del Celeste que actualmente visten Alejo Macelli y Fernando Gómez disputó 42 partidos entre la Primera C y la B Metropolitana y marcó 14 goles, dos de ellos en la victoria ante Dock Sud el día de la consagración y ascenso a la tercera categoría de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en 2018.

El próximo 29 de mayo se cumplirán 15 años de su debut en la primera división con la camiseta de Boca Juniors en el empate 0 a 0 en La Plata frente a Estudiantes por la 15ª fecha del Clausura 2005. El director técnico del Xeneize, el castrense Jorge "Chino" Benítez, lo hizo ingresar con 19 años a la cancha del viejo estadio del Pincha denominado Luis Jorge Hirschi en el minuto 87 en reemplazo de Manuel Baigorria. En el elenco de la ribera de Capital Federal disputó 14 duelos con un tanto.

Posteriormente pasó por Huracán, Rosario Central, Arsenal, Olimpo de Bahía Blanca, Unión de Santa Fe, Barcelona de Guayaquil (Ecuador) y Sarmiento de Junín antes de recalar en Defensores Unidos. En total, lleva disputados 244 encuentros oficiales con 45 conquistas.