Andrés Franzoia anunció su retiro del fútbol: “Hasta acá llegó lo que tanto soñé”

Andrés Franzoia anunció este miércoles su retiro del fútbol profesional a los 36 años y tras casi dos de inactividad a causa de una lesión en uno de sus tobillos que le impidió regresar a las canchas tras brillar en Defensores Unidos de Zárate en la Primera C.

“Hace poco más de dos años de mi último partido, donde mi tobillo me dijo basta. Intenté volver pero siento que hasta acá llegó lo que tanto soñé, llegó el momento de ponerle punto final a mi carrera”, expresó el delantero a través de su cuenta de la red social Instagram.

Y agregó: “Cuesta empezar a escribir cuando se me vienen tantos recuerdos a mi mente. Momentos lindos y momentos complicados, como en la vida misma, pero bueno, el fútbol tiene eso. Es un juego donde hay momentos de inmensa alegría y otros de enorme tristeza. Fueron 15 años de disfrutarlos de la mejor manera con amigos, compañeros, entrenadores, profes, utileros, cuerpo médico, dirigentes, periodistas, representantes y con toda la gente que siempre apoyó en todo momento, agradezco de corazón a todos por estos años vividos”.

Franzoia debutó el 29 de mayo de 2005 con la camiseta de Boca Juniors en el empate 0 a 0 en La Plata frente a Estudiantes por la 15ª fecha del Clausura 2005. En el elenco de la ribera de Capital Federal disputó 14 duelos y marcó un gol, el recordado a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro desde casi la mitad de la cancha.

Posteriormente pasó por Huracán, Rosario Central, Arsenal, Olimpo de Bahía Blanca, Unión de Santa Fe, Barcelona de Guayaquil (Ecuador) y Sarmiento de Junín antes de recalar en Defensores Unidos.

Con la camiseta del Celeste afrontó 42 partidos entre la Primera C y la B Metropolitana y marcó 14 tantos, dos de ellos en la victoria ante Dock Sud el día de la consagración y ascenso a la tercera categoría de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en 2018. En total, jugó 244 encuentros oficiales con 45 conquistas en toda su carrera.

En su relato, el atacante agradeció a su familia y a todos los clubes que le abrieron las puertas, entre ellos a Paraná donde empezó a practicar el deporte a los 5 años: “Mi familia siempre me banco desde el principio hasta el día de hoy, mis amigos me acompañaron desde el primer momento y a toda la gente que siempre quiso lo mejor para mí. También agradezco a cada uno de los clubes que me dio la oportunidad de desarrollarme como jugador. Siempre intenté hacerlo de la mejor manera, a veces me toco hacerlo mejor que otras, pero siempre tratando de dar lo mejor de mi en cada club”.

“Ahora viene una nueva etapa, con mucha ilusión y sueños por cumplir como cuando era muy chiquito y soñaba con jugar al fútbol en primera división. Seguramente si Dios quiere nos volveremos a ver en una cancha de fútbol ya desde el otro lado de la línea de cal, con ilusiones renovadas y cómo dije antes muchos sueños por cumplir”, concluyó quien fue uno de los mejores futbolistas de la historia de San Pedro, sobre todo de los últimos 20 años.