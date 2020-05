Andrea Cejas, la docente designada para apoyo virtual, se disculpó por utilizar la expresión "Carlos hacete ortear"

El sábado en el programa Sin Galera, la docente designada en el ámbito de la Dirección de Educación y Capacitación, que depende de la Secretaría de Desarrollo Humano, para brindar "apoyo virtual" intentó aclarar un exabrupto que tuvo en redes sociales y pidió disculpas a quienes ofendió, luego de que utilizara la expresión "Carlos hacete ortear" para responder un comentario.

Consultada por su designación, explicó: "Estoy trabajando con Luciano Juhant en el área de Educación desde febrero por un decreto", y dio detalles de su trayectoria en la enseñanza: "Yo no pude terminar mi carrera docente, que es por ahí lo que se cuestionaba, en su momento porque tuve un problema de salud y después mi esposo. Después sí hice el tramo pedagógico, y estudio y trabajo de apoyo escolar hace más de 20 años".

La docente intentó explicar que las intenciones de su comentario, que remite a un popular video de la YouTuber Paulina Cocina, no era ofensivo: "Tengo un humor medio ácido. Si vamos al diccionario: el orto es el amanecer. Y hacerse ortear, es amanecer junto a una persona o con alquien que la pases muy bien. Fue como decir no me molestes y pasala bien con alguien. Es algo que suelo utilizar para no ser agresiva".

Aunque el vocablo "orto" según la definición de la Real Academia Española corresponde a la "salida o aparición del Sol o de otro astro por el horizonte", "ortear" no es una palabra que tenga acepción válida en el compendio de palabras de habla hispana y su uso popular señala para ella otro significado, distinto a "tener un amanecer agradable con una persona", como interpretó Cejas, que incluso citó al escritor Roberto Fontanarrosa para explicar el sentido de la proposición.

Sin embargo, luego se disculpó con quienes se sintieron ofendidos y explicó el contexto en el que formuló esa respuesta: "Este muchacho (Carlos) me viene persiguiendo en las redes porque soy muy cercana a Luciano (Juhant) y comparto cosas a favor del intendente". Además, lamentó: "Que se ponga en duda mi capacidad de trabajo, porque me avalan años de trayectoria, me parece excesivo. No me di cuenta que estaba en una red social y me jugó en contra".