Anciana denunció que su nieto la golpeó y la echó de su propia casa, donde vivía con él

Este jueves al mediodía, La Opinión recibió en su redacción a una mujer de 86 años que llegó para denunciar que su nieto, con quien convive en su casa de Pavón 385, la golpeó, la echó de la vivienda y se quedó con las llaves, sin dejarla volver a entrar.

Leonor Núñez es jubilada y vive en una de las precarias viviendas que hay en ese terreno. Allí, contó, habita una construcción junto a su nieto y la esposa de él, quienes se habían ofrecido a cuidarla, ya que padece problemas de salud producto de su avanzada edad.

Este jueves discutieron por un dinero que ella les había prestado y que, según relató, la pareja de jóvenes no quería devolerle. Según denunció Leonor, ello provocó que su nieto la golpeara y la echara a la calle, sin dejarla regresar, por lo que decidió llegar hasta La Opinión.

"Me sacaron a empujones, me tiró a la calle y me pegó. Es un nieto que crié yo, porque su mamá es discapacitada. Yo vivo sola. Éll vino a acompañarme porque yo estoy grave de salud", contó Leonor.

"Me hacen dormir en un sillón", dijo la anciana y señaló que sacó "un crédito en el banco Provincia" y que su nieto "en vez de pagar la plata que debía, se compró un auto".

"Yo quiero mi casa. Soy propietaria y no debo nada, tengo la escritura", sostuvo Núñez, quien aseguró que su nieto y su nuera le "robaban" la plata de la jubilación. "Me robaban la tarjeta del banco, me robaban la plata. Cuando iba al otro día a cobrar, no tenía plata. La chica del banco me dijo 'abuelita, te sacaron la plata', por eso no cobraba", relató.

La Opinión informó a la Policía de la situación y el Jefe Distrital, Comisario Mayor Fabián Gallo, coordinó para que un móvil la trasladara a la Comisaría de la Mujer para que pudiera radicar la denuncia y que tomaran intervención otros organismos.

Leonor regresó a su casa y quedó bajo los cuidados de uno de sus hijos, que fue localizado por el personal policial, y, según informaron, con monitoreo de la Secretaría de Desarrollo Humano. Sin embargo, tuvo dificultades para ingresar a su vivienda.

Al arribar al domicilio, su nieto y su pareja no estaban, por lo que la puerta estaba cerrada. Lograron abrirla y volvieron a la Comisaría para dejar asentada la situación. Allí les recomendaron que cambie las cerraduras, para evitar conflictos, y que los mantenga al tanto ante cualquier eventualidad.