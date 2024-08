Analía Corvino asumió al frente de Anses San Pedro el 2 de agosto y desde entonces conduce el organismo nacional, designada por el Gobierno de Javier Milei, que comenzó a cubrir esos cargos a casi un año de asumir la presidencia.

"Siempre los nombramientos en los organismos son del Gobierno que están de turno", dijo sobre su designación, que tiene carácter político y llega como reemplazo de Tamara Vlaeminck, la última responsable de Anses.

"Me he informado sobre las gestiones anteriores, de las cuales no comparto algunas directivas que hubo", dijo y agregó: "Lo que deseo y quiero es que entre todos los empleados haya buen diálogo, compromiso de trabajo, respeto y que los vecinos sean atendidos de la manera en que se merecen, siempre dando respuestas".

Sobre la modalidad de trabajo, señaló: "Lo que tenemos que hacer es trabajar, una palabra muy simple que creo que estaba perdida, el lineamiento es trabajar y darle respuestas al vecino, evitar que no pueda terminar el trámite, que puedan hacer todos los trámites que necesita cada uno".

Cuestionó los años de Alberto Fernández en la presidencia y Fernanda Raverta como titular de Anses nacional: "En general en el Gobierno anterior era no tener la cultura del trabajo, falta de educación, curros, todo englobado". En ese marco, aclaró: "Quiero dejar en claro que no tengo nada en contra de Tamara (Vlaeminck) ni lo que digo es en contra de ella".

Analía Corvino destacó que "todos los chicos que trabajan en Anses tienen muy buena predisposición, son muy buenos empleados y están trabajando todo el día". En ese sentido, aseguró que "tienen compromiso y están dispuestos a mejorar".

"Tenemos muchas capacitaciones que vamos haciendo, nos vamos formando y esperamos los lineamientos de la gestión. Yo asumí hace una semana y hay lugares en la provincia donde todavía falta que asuman los jefes", indicó.

Corvino es la coordinadora de la segunda sección para La Libertad Avanza, el partido que Karina Milei inscribió para el armado político de su hermano, con Sebastián Pareja, subsecretario de Integración Socio Urbana como responsable provincial.

En ese marco, consultada por la danza de nombres para la designación al frente de otros organismos, como ya ocurrió con Victoria Vitale en Pami para reemplazar a Cecilia Vázquez, dijo que "por ahora" no hay "información precisa".

En ese marco, adelantó: "Hay organismos que no se van a tocar, porque hay profesionales que debemos respetar y en los que se necesitan los profesionales con esa preparación".

Puede interesarte