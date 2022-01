Ana Carolina Austin enojada con la delincuencia rompió el silencio

A muchos de los presentes en la reunión por la inseguridad que se desarrolló el mediodía del martes en la municipalidad les llamó la atención la presencia de una mujer que desde las puertas del recinto tuvo una activa participación con apreciaciones contundentes sobre la problemática que aqueja a los sampedrinos.

Esa mujer era nada más y nada menos que Ana Carolina Austin, una de las personas que estuvo imputada, procesada y condenada en una causa por venta de drogas y donde se la vinculó directamente a la banda de Juan Carlos “Bomba” Gallardo, señalado como el líder de una asociación que se encargaba de comercializar la droga proveniente de la Mesopotamia.

En la charla que la mujer de 47 años mantuvo en El Reporte de la Tarde, cuyo motivo principal era la de exponer su punto de vista sobre la inseguridad en el campo, también habló de a causa que la tuvo involucrada y brindó conceptos categóricos sobre lo sucedido en aquel momento y que revelan algunos de los detalles que nunca habían trascendido.

“La causa está cerrada y cumplí la condena al pie de la letra mientras que los demás no”, comenzó diciendo Austin en referencia a los demás imputados por venta de drogas.

“Los demás?… los demás son muchos, muy grandes, no estaban presos tampoco. Yo fui el perejil de la carne gorda por atacar un hecho de inseguridad también en el campo y por ir a buscarlo personalmente pagué el plato roto”, remarcó. “Si yo tengo un problema con vos no voy a llamar al vecino, te voy a buscar y voy a hablar con vos”.

“Se arregla así. Hay un negocio, hay un comprador y un vendedor. El comprador va a comprar algo que tiene el vendedor, y bueno se arregla con plata”.

Con respecto a la causa Austin aseguró: “Yo dejé mi teléfono y nuca apareció en el acta. Yo voy de testigo y no vuelvo más, no me encuentran, no vuelvo, no dejan que me encuentren. Me dejan tirada en el Melchor Romero.

“Yo cumplí al pie de la letra. No me paso nada, yo no tuve ni pulsera ni nada, cumplí los 4 años como corresponde, sin pruebas sin nada y sin ningún tipo de problemas”, contó.

“Yo iba a trabajar, y cuando vos vas a trabaja no sabes lo que pasa en la casa de al lado. Yo iba a atender un negocio, qué se yo lo que pasa en la casa de al lado. Que tengo que ver yo. Si yo iba a abrir un galpón y el que iba a comprar al galpón me veía acarrear palos y varillas en acoplados para los clientes. Entonces no podían creer que yo no iba a trabajar”, señaló Carola.

“Ahí entran un montón de temas y entra un montón de gente, gente pesada, es gente con cargos”

En cuanto a la figura de u camión cargado con drogas que desapareció el día del operativo, Austin afirmó que “todo eso está en la causa”.

“Se pierde el camión y no lo encuentran, está en la causa. Se le pasó por alto al juez. Se pierde el camión en lo oscuro, detienen al chofer y se pierde la carga, es una locura. Ahí entran un montón de temas y entra un montón de gente, gente pesada, es gente con cargos”, aseguró.

Ana Carolina Austin de 47 años, fue detenida en febrero de 2017 junto a Juan Carlos “Bomba” Gallardo, la esposa de este Laura Susana Quinteros y Oscar Leonardo “Brea” Fernández. En marzo de 2021 la justicia federal condenó a los acusados y en la caso de Austin se consideró la pena cumplida y quedó en libertad.