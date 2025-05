Allá por el año 1962 el artista plástico Miguel Prelato creó el mural de La India sin imaginar que su obra se convertiría en uno de los íconos de la costa sampedrina.

A 63 años de su inauguración, el muro al que Prelato aplicó la técnica de dibujo con relieve en cemento el trabajo se veía deslucido, sin mantenimiento y a poco de declararse en estado de abandono a pesar de algunas intervenciones de los últimos tiempos.

La India de Prelato mira hacia el río, dando la espalda a la ciudad y en su reverso el muro presenta un poema escrito por el poeta sampedrino Aníbal de Antón.

"Parece una constante sampedrina no apreciar ni reconocer el trabajo de sus artistas, sea cual fuere su disciplina", manifestaron integrantes del grupo Amigos del Patrimonio Cultural

El caso de La India merece un capítulo aparte porque tuvo la oportuna intervención del Grupo de Amigos del Patrimonio Cultural, un puñado de sampedrinos que interactúan en una página de Facebook, aportando saberes, experiencias y datos sobre cuestiones del pasado que van rescatando a medida que llegan a su memoria.

El mural había sido restaurado por última vez en marzo de 2021 por orden de la Dirección de Cultura, en ese momento a cargo de Majo Mora, y la tarea estuvo en manos de los profesores de arte Lucas Zapulla y Guillermo Sala.

A pesar de los años, pincel en mano y escalera desplegada, se juntaron frente al mural y pusieron manos a la obra con materiales aportados por comerciantes y vecinos. Una vez más, la voluntad de la gente pudo más que la desidia.

El grupo Amigos del Patrimonio Cultural de San Pedro promete seguir recordando anécdotas, personajes y lugares, pero también aprovechar el envión para seguir trabajando en todo aquello que pueda estar al alcance de su aporte.

“La comunidad sampedrina no puede seguir perdiendo su historia por no cuidarla y protegerla”, manifestaron en sus redes al mostrar el trabajo finalizado, que no será profesional, pero permite leer claramente el poema del escritor sampedrino.

