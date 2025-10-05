Amenazó a otro joven con un cuchillo y lo aprehendieron en fuga
Ocurrió este domingo por la madrugada en la zona de Socorro y Caroni. La policía llegó tras un aviso al 911.
La policía detuvo este domingo por la madrugada a un joven de 26 años que se daba a la fuga tras amenazar a otro con un arma blanca.
Un llamado de alerta al servicio de emergencias 911 provocó la intervención policial, que apresó al agresor en la zona de Nuestra Señora del Socorro y Caroni.
Momentos antes, según consta en las actuaciones policiales, había amenazado con un cuchillo a otro joven, de 28 años, en la zona de Caseros al 1000, a pocas cuadras de donde fue aprehendido.
