La policía detuvo este domingo por la madrugada a un joven de 26 años que se daba a la fuga tras amenazar a otro con un arma blanca.

Ads

Un llamado de alerta al servicio de emergencias 911 provocó la intervención policial, que apresó al agresor en la zona de Nuestra Señora del Socorro y Caroni.

Momentos antes, según consta en las actuaciones policiales, había amenazado con un cuchillo a otro joven, de 28 años, en la zona de Caseros al 1000, a pocas cuadras de donde fue aprehendido.

Ads

Puede interesarte





Ads