Mel escribió: “Hola, buen día si es que se puede tener un buen día. A mí como mamá todo lo que ocurrió el día de ayer y hoy con las amenazas de bomba me generó muchísimo miedo. El día de ayer se me cruzaron muchas cosas por la cabeza mientras iba a toda velocidad en bicicleta a buscar a mi hija. La sociedad está muy enferma y son capaces de hacer lo que sea con tal de hacer daño. La verdad, me genera muchísimo miedo que ocurra algo y también ahora me quedo intranquila cuando no haya más amenazas. Si bien existen desde hace mucho tiempo y nunca ocurrió nada pero, ¿si un día no hay amenazas y ocurre?, ¿se pusieron a pensar eso? Diganme exagerada pero todo es posible. Como dije antes, la sociedad está muy enferma. Y si es todo un movimiento político para hacer caer al gobierno actual se les está yendo de las manos, no me parece que sea la manera. Por favor, basta de todo esto. Crean traumas en los niños y generan miedo a las familias”.



