Alumnos de la secundaria 13 Cabo Magliotti visitaron la redacción de La Opinión & Sin Galera
Los estudiantes llegaron este viernes por la mañana en compañía de sus profesores para una recorrida por las instalaciones. ¡Gracias por venir!
Este viernes por la mañana, alumnos de la escuela secundaría N°13 Cabo Magliotti visitaron la redacción de La Opinión y el estudio del programa Sin Galera.
El grupo, que llegó junto a sus profesores para un recorrido por las instalaciones, despejó todas sus dudas sobre radio y periodismo local con ayuda del periodista Rafael Flaiman.
¡Muchas gracias por visitarnos!
