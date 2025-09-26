Este viernes por la mañana, alumnos de la escuela secundaría N°13 Cabo Magliotti visitaron la redacción de La Opinión y el estudio del programa Sin Galera.

Ads

El grupo, que llegó junto a sus profesores para un recorrido por las instalaciones, despejó todas sus dudas sobre radio y periodismo local con ayuda del periodista Rafael Flaiman.

Los alumnos conocieron el estudio de Sin Galera.

¡Muchas gracias por visitarnos!

Ads

Puede interesarte

Ads