Estudiantes de 5to año participan de un programa provincial "Futuro Memoria" de la dirección general de cultura y educación en el proyecto llamado "recordar para no repetir". Con el objetivo de concientizar sobre la última dictadura militar, haciendo mención de los desaparecidos sampedrinos. El premio del concurso son insumos para la escuela y para clasificar necesitan la mayor cantidad de likes y visualizaciones posibles. "Mientras más se comparta, ¡mucho mejor!", escribió una de las alumnas representantes del curso.

