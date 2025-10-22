Estudiantes de la escuela Agraria compartieron un video en el que mostraban sus actividades durante una jornada en el sector de apicultura.

Los alumnos de quinto B, por iniciativa propia, difundieron una presentación, donde explicaban cómo organizaban su rutina y qué cosas tenían en cuenta para preservar las abejas.

El video fue publicado en el muro de Facebook de la institución, que destacó la iniciativa del grupo de jóvenes.

"Queremos expresar nuestro agradecimiento a los estudiantes por su compromiso, dedicación y entusiasmo en compartir lo aprendido, demostrando su interés y responsabilidad en cada actividad", indicaron en la publicación.

En diálogo con La Opinión, uno de los jóvenes, contó que realizaban el "mantenimiento y chequeo de las colmenas" y que decidieron mostrar las tareas que, semanalmente, desempeñan en la escuela Agraria.

"Agregamos un alza a una colmena para que funcione como cámara de crías y tengan más lugar para seguir produciendo miel", contó el joven.

