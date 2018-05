Alumna de la Secundaria 14 fue agredida con una tijera en el ingreso a clases

En un episodio confuso, este viernes alrededor de las 13.00, un alumna de 14 años que se disponía a ingresar a la escuela 10 fue agredida por otra joven que la atacó y lastimó con una tijera.

La víctima es alumna de la Secundaria N° 14, que funciona en el establecimiento, con orientación Teatro. Este viernes, acudió normalmente a clases cuando fue increpada antes de entrar, mientras estaba todavía arriba de la moto en la que su hermana mayor la había llevado.

"Sé que vino una chica de afuera y la amenazó con una tijera y la atacó, cuando estaba por entrar a la escuela", explicó el padre de la alumna mientras aguardaba a llegada del director de la institución para entrevistarse con él.

"Estábamos parados ahí todos juntos, cuando viene la chica a decirle cosas a la que estaba arriba de la moto, y le pegó una piña, como un sopapo, y la chica se bajó de la moto", relató otra alumna en diálogo con La Opinión, al tiempo que mostraba un video de lo sucedido.

Tras entrevistarse con las autoridades educativas, el padre aclaró que la agresión "no era para mi hija menor", si no para su hermana, aunque dijo desconocer peleas previas. "Una maestra de primaria se interpuso y me parece que también la lastimaron", explicó el padre de joven, que debió ser llevada a la guardia del Hospital porque el golpe fue en una zona donde recientemente la habían operado.

El año pasado, la comunidad educativa de la Secundaria 14 afrontó otra situación del mismo tipo cuando alumnas fueron atacadas por un grupo de compañeras a la salida. Hubo dos casos de los que se viralizaron videos porque las agresoras filmaron con sus celulares las peleas y compartieron los videos en las redes sociales.