Alquileres falsos: otro caso de intento de estafa con fotos de Google

Un vecino de Arnaldo al 300 sospechó que algo ocurría porque a su vivienda fueron alrededor de 30 personas en pocos días para “ver la casa” porque se habían contactado con quien la ofrecía para alquilar a través de redes sociales. Rápidamente se percataron de que se trataba de una publicación apócrifa y de un intento de estafa. Incluso hubo una víctima, un joven de Zárate que transfirió dinero para “reservar”.

La Opinión logró acceder a conversaciones de WhatsApp que los estafadores mantuvieron con interesados en alquilar la vivienda e incluso reveló audios que dan cuenta de la modalidad que utilizaban los delincuentes para intentar que las víctimas les transfieran sumas de dinero en concepto de “seña” por una casa que en realidad no está en alquiler y cuyos dueño desconocían la situación.

Este medio pudo establecer que el mismo intento de estafa se perpetró con otras viviendas del centro ampliado de la ciudad, también ofrecidas vía redes sociales para alquilar con fotografías extraídas de Google. Las notas publicadas despertaron la sospecha y permitieron impedir el engaño.

Verónica buscaba alquiler y vio una publicación en Facebook que decía “alquilo casa, dos habitaciones, buena ubicación”. Consultó y la mujer que hizo el posteo le pasó un número de teléfono de “su padre”, quien le daría más detalles. Era un hombre que decía estar en Berazategui y que tenía un celular con característica de Tandil.

“Le dije que me interesaba, le pregunté por las habitaciones, la ubicación y me mandó fotos. No me dijo el monto del alquiler. Me mandó unas fotos de una casa amueblada, entonces le pregunté si era para turistas. Me dijo que no, que era para alquiler permanente. En las fotos se veía una sola habitación pero decía que tenía dos”, contó Verónica en Radio Cuarentena.

Todo iba bien hasta que el presunto dueño de la casa le propuso que le transfiriera 6 mil pesos a una cuenta de Ualá que está a nombre de su presunta esposa, una mujer identificada como Susana Camusso, con domicilio en Lanús. Verónica dudó.

“Le preguntá la dirección, me dijo Caseros 79, googleé y le pedí foto del frente. Me mandó una y vi que decía Google, era la misma que me aparecía a mí”, relató la mujer. “Le dije que eso era una foto de Google y me dijo ‘no, señora’, así que la dejé ahí”, agregó.

“Ya cuando me pidió los 6 mil pesos por transferencia y no me la iba a mostrar ya dije no, además había visto la publicación de La Opinión” con la situación de calle Arnaldo, por lo que estaba en alerta, reveló y agregó: “A lo último como que se enojó porque me había dado información personal, quería que le deposite”.

La Opinión tocó el timbre de la casa de Caseros 79. Un hombre que reside allí se mostró sorprendido por la consulta de este medio. Dijo que hace décadas vive en esa casa y que de ninguna manera estaba en alquiler. No entendía bien qué pasaba, puesto que nada sabía respecto de estabas publicaciones de falsos alquileres que no son otra cosa que un intento de estafa.