Yanina reportó: "Hola, buen día. Mando este mensaje porque ya no sé a qué medio recurrir, cómo reclamar, con quién hablar. Hace exactamente 20 días estamos con las cloacas tapadas en Almafuerte al 1300. Ya llegó un punto que no se puede ni siquiera tirar la cadena del baño, no se puede lavar, no se puede bañar, nada. Sale literalmente papel higiénico a la vereda. Hemos hecho miles de reclamos los vecinos y no hay manera, no hay manera de que vengan, siempre ponen excusas tontas. Yo acabo de llamar y me dicen que están viniendo desde el fondo, desde el ferrocarril, destapando hacia el lado del centro y que van a llevar incluso unos cuantos días más. Hay días que te dicen que no tienen camión, hay días que, o sea, miles, miles de excusas, hay días que directamente no te atienden. Ya no sé a qué recurso acudir".

