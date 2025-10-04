Tras la detención de un joven de 22 años acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego, la policía allanó la casa del detenido y secuestró elementos de interés.

El procedimiento tuvo lugar en Manuel Iglesias al 1400, donde los efectivos llegaron con una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías interviniente.

En la vivienda allanada secuestraron vestimenta y una bicicleta, elementos identificados como los utilizados durante el robo gracias a las imágenes de cámaras de seguridad.

