Allanaron la casa de una mujer denunciada por estafas y secuestraron documentos a nombre de una víctima

En reiteradas oportunidades vecinos de San Pedro denunciaron en la Comisaría y públicamente haber sido estafadas por una docente jubilada. Incluso, a medida que víctimas relataron sus casos particulares, surgieron otros cuyo hilo coincidió porque el modus operandi fue similar para con cada una de las personas.

Una de las más perjudicadas fue una adulta de 72 años quien a fines de julio relató a La Opinión cómo la acusada, a la que conoce de cuando trabajaba como maestra, le robó el dinero de su cuenta y solicitó préstamos a su nombre en Credil, Crédito Argentino y Rapicuotas.

Por ese hecho, el viernes la Policía allanó la casa de la estafadora ubicada en Fray Cayetano Rodríguez al 900 y secuestró documentación que acreditan los préstamos que solicitó en nombre de la septuagenaria.

En aquel momento, La Opinión dialogó con la perjudicada a la que le sustrajeron una suma importante de plata y relató cómo se dio el hecho sucedido a fines de junio y durante varios días: "Es una persona que me pidió ayuda porque me dijo que tenía bloqueada su cuenta y tenía que cobrar un dinero, algo de un millón de pesos que le debían por haberse jubilado y tenía que cobrar 24 cuotas. Le dije que sí, puse la clave yo y ella se comunicaba por celular con alguien. Yo ni sabía lo que era el Home Banking, ella ponía la tarjeta, el monto y todo. No desconfié porque trabajó conmigo".

Luego de sacarle dinero de su sueldo y jubilación en el Banco Provincia, la delincuente, con la que la víctima compartió la docencia en las escuelas 1, 11, 12 y el Centro Educativo de Río Tala y realizó un curso por el que estudiaban juntas en los hogares de ambas; la llevó a al menos tres financieras y tramitó créditos a su nombre: "Yo no estaba en condiciones de pararme porque tenía un ligamento de una rodilla roto. Me llevaba en remis de un lado a otro y cuando íbamos a las financieras yo me quedaba sentada, ella iba al mostrador, pedía todo a mi nombre y me arrastraba a mí para que firme. También me arrastró por la vereda de calle Mitre donde hay un kiosco, ahí me llevó cuatro veces. Me daban paso por mi discapacidad".

En la vivienda donde la Policía realizó el procedimiento estaba un joven de 24 años que fue notificado del procedimiento que investiga la Fiscalía Nº 5 de Marcelo Manso la cual, con esos elementos probatorios del caso, avanzará en el proceso. La mujer no estaba porque meses atrás, luego de atentar contra su vida, fue asistida en el Hospital y luego derivada a un centro neuropsiquiátrico.