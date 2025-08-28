Personal de la DDI allanó tres domicilios sampedrinos vinculados a un robo cometido el 24 de julio pasado en una boutique de Baradero.

El hecho ocurrió en una tienda de indumentaria femenina ubicada en Medrano al 400, por parte de dos delincuentes que ingresaron al local armados para reducir a la víctima y robar dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares.

La DDI encabezó los allanamientos ordenados por la Justicia.

La investigación de la DDI logró establecer que un reconocido delincuente oriundo de la vecina ciudad había sido el facilitador de los datos para la comisión del ilícito, en el que estarían involucrados personas de San Pedro con trayectoria delictiva.

Con los datos recabados, la Fiscalía de Baradero pidió al Juzgado de Garantías n.° 1 cuatro allanamientos: uno en la vecina ciudad, otro en La Tosquera y dos en el barrio San Miguel, también conocido como 150 Viviendas.

La DDI encabezó los allanamientos y secuestró elementos de interés para la causa.

La DDI llegó a los domicilios objetivo de los procedimientos judiciales junto a personal del GAD y de las comisarías de San Pedro y Baradero, para hacer efectivo los allanamientos ordenados.

En La Tosquera secuestraron dinero en efectivo y en las 150 Viviendas, una bicicleta que había sido robada en julio pasado y que era parte de una causa penal que tramita en la Fiscalía 11, que dispuso la restitución a su propietario.

