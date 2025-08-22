Personal de la DDI San Pedro - Baradero viajó a Rosario para allanar, junto a la policía de Santa Fe, una vivienda en la que reside una familia cuyos integrantes fueron identificados como autores de robos bajo la modalidad "mecheros" en San Pedro y Baradero.

Los delincuentes fueron identificados gracias a las cámaras de seguridad de comercios de ambas ciudades y de los servicios de videovigilancia pública, que registraron el auto en el que se movilizaban.

Las cámaras de seguridad de los comercios contribuyeron a la investigación.

Los ladrones robaron ropa en diversos comercios céntricos dedicados a la venta de indumentaria deportiva y para la familia. En cada caso, los autores del hecho se llevaban prendas que incluso tenían colocadas etiquetas de seguridad antihurto.

La investigación permitió establecer de quiénes se trataba y las causas, que tramitan en distintas fiscalías de San Pedro y Baradero, fueron unificadas para que el Juzgado de Garantías ordene el allanamiento para un solo expediente.

El auto fue identificado y permitió llegar a los delincuentes.

La DDI llegó a una vivienda ubicada en calle Eduardo Bulnes entre calles Juan Pablo II y Nicaragua para cumplir con el allanamiento.

En ese mismo lugar, hace alrededor de un mes la Brigada de Investigaciones de Pergamino fue a secuestrar un automóvil vinculado a actividad delictiva.

La DDI encabezó el procedimiento junto a policía de Santa Fe.

En ese domicilio secuestraron bolsas con una gran cantidad de etiquetas de seguridad antihurto, prendas de vestir nuevas y otros elementos que serán analizados para certificar su procedencia.

Los elementos que secuestró la DDI en Rosario.

Los delincuentes, que están identificados como autores de los hechos, no se encontraban en el domicilio al momento del procedimiento policial.

La DDI informó que las tareas investigativas continuaban en procura de profundizar la causa, cuya carátula está relacionada con los delitos de hurto.

