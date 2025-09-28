Una orden de allanamiento, emitida por el Juzgado de Garantías Nº 3 de San Nicolás, fue ejecutada por el personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Estación Policial Comunal San Pedro.

Este procedimiento se llevó a cabo tras la exhaustiva investigación realizada en los días anteriores, que permitió certificar la ubicación del domicilio del autor de un hecho de hurto.

La Fiscalía Nº 11 intervino en esta causa, solicitando la correspondiente autorización para llevar a cabo el allanamiento.

Los uniformados se trasladaron hasta la calle Juan B. Cucit, al 800, donde identificaron al morador, un masculino de 29 años de edad. Durante la diligencia, se logró el secuestro de un teléfono celular que resultó de interés probatorio para la causa en cuestión.

En continuidad con las pesquisas relacionadas con otro episodio violento, que involucró disparos de arma de fuego, se establecieron dos domicilios adicionales de individuos vinculados al caso. Como consecuencia de esta información, se gestionaron nuevas órdenes de allanamiento. Así, el personal del GTO, junto con efectivos de la comisaría, se dirigieron a una finca ubicada en la calle Liniers al 1200, donde se identificó a otro masculino de 33 años de edad.

En este segundo procedimiento se incautó una escopeta recortada, calibre 16, acompañada de cuatro cartuchos intactos, lo que refuerza la seriedad de las investigaciones en curso.

