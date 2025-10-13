Personal de la DDI allanó un domicilio de calle Las Provincias al 1900 en el marco de la investigación de un violento asalto que tuvo lugar en Baradero el domingo por la madrugada.

El análisis de cámaras de seguridad permitió establecer que el Volkswagen Gol Country utilizado por los delincuentes había ingresado a San Pedro.

En la casa allanada encontraron la cédula verde del vehículo, cocaína y otros elementos de interés. A su vez detuvieron a uno de los sospechosos de participar del robo.

Por el caso hay un detenido, informó la policía.

El hecho ocurrió el domingo por la madrugada en una vivienda de Thomas Edison al 50, en inmediaciones de la estación de trenes de Baradero.

Una pareja de 24 y 25 años fue sorprendida por tres hombres armados que irrumpieron tras romper un portón de madera e ingresar a la zona del patio de la casa.

Mientras amenazaban a la mujer de la casa, al hombre lo golpearon con la culata de un arma. "Les robaron la billetera completa, les llevaron un par de zapatillas de mi hija, una cartera, la moto", contó el padre de la víctima a Tu Radio Baradero.

La Honda Wave fue recuperada cuando un delincuente la abandonó en Río Tala.

La moto Honda Wave blanca que les robaron fue abandonada por uno de los delincuentes en la zona del acceso a Río Tala y recuperada por personal policial local.

Fue luego de que la policía dispusiera un operativo cerrojo e iniciara una persecución que terminó cuando el ladrón cayó a una cuneta, tras lo que huyó a pie a campo traviesa.

El automóvil utilizado para trasladarse durante la comisión del delito había sido robado en San Antonio de Areco el sábado y también fue recuperado por el personal de la Sub DDI San Pedro - Baradero.



El Gol Country utilizado por los ladrones había sido robado en San Antonio de Areco.