Allanamiento: un aprehendido por amenazas y desobediencia
El procedimientot tuvo lugar este miércoles en Javier Rivero al 400. Al aprehendido se le secuestro un celular.
Durante la tarde del miércoles, personal del Grupo Táctico Operativo de la comisaría local llevó adelante un procedimiento en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia.
A raíz de las averiguaciones realizadas, se logró identificar al presunto autor de un hecho calificado como amenazas y desobediencia en un domicilio ubicado en la calle Javier Rivero al 400.
En el lugar se procedió a la aprehensión del joven señalado, de 24 años, y al secuestro de un teléfono celular considerado de interés para la causa.
El detenido fue trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición de la fiscalía de turno. Se iniciaron las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación judicial en curso.
