Durante la tarde del miércoles, personal del Grupo Táctico Operativo de la comisaría local llevó adelante un procedimiento en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

A raíz de las averiguaciones realizadas, se logró identificar al presunto autor de un hecho calificado como amenazas y desobediencia en un domicilio ubicado en la calle Javier Rivero al 400.

En el lugar se procedió a la aprehensión del joven señalado, de 24 años, y al secuestro de un teléfono celular considerado de interés para la causa.

El detenido fue trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición de la fiscalía de turno. Se iniciaron las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación judicial en curso.

