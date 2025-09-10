Personal policial de la Comisaría, junto a efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) allanaron un domicilio de calle Cruz Roja al 700, donde reside un hombre de 30 años acusado de ser el responsable del robo de una bicicleta.

Tras tareas de investigación que lograron identificar al sujeto, la Fiscalía 7 solicitó una orden de allanamiento que fue otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

La requisa arrojó resultados positivos, ya que la policía halló y secuestró la bicicleta que había sido denunciada como robada días atrás.

Por su parte, el sujeto fue aprehendido y trasladado a la Comisaría, donde fue notificado de la causa y posteriormente recuperó la libertad.

