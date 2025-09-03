Efectivos policiales de la Comisaría y personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) allanaron una vivienda de calle Juan B. Justo al 200, donde reside un hombre de 49 años acusado de ser el responsable de un hecho de hurto.

Tras tareas de investigación, Fiscalía solicitó una orden de allanamiento en el domicilio del sujeto identificado como el delincuente responsable. La orden fue otorgada por el Juzgado de Garantías San Nicolás y llevada a cabo por la policia local.

Vestimenta secuestrada durante el operativo.

Durante el operativo, los efectivos no encontraron al hombre en la vivienda, pero secuestraron elementos importantes para la causa, entre ellos la vestimenta que usaba durante el momento del robo. Interviene la Fiscalía 11.

