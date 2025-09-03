Allanamiento por un robo en un domicilio de calle Juan B. Justo: secuestraron elementos importantes para la causa
Personal de la Comisaría llevó a cabo una requisa en una vivienda, donde vive un hombre de 49 años identificado como el autor de un hurto.
Efectivos policiales de la Comisaría y personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) allanaron una vivienda de calle Juan B. Justo al 200, donde reside un hombre de 49 años acusado de ser el responsable de un hecho de hurto.
Tras tareas de investigación, Fiscalía solicitó una orden de allanamiento en el domicilio del sujeto identificado como el delincuente responsable. La orden fue otorgada por el Juzgado de Garantías San Nicolás y llevada a cabo por la policia local.
Durante el operativo, los efectivos no encontraron al hombre en la vivienda, pero secuestraron elementos importantes para la causa, entre ellos la vestimenta que usaba durante el momento del robo. Interviene la Fiscalía 11.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión