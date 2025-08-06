Allanamiento por un robo: aprehendieron a un joven de 20 años
El operativo tuvo lugar este martes en el domicilio del delincuente identificado como responsable de un robo agravado. Fue identificado gracias al registro de cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el delito.
Efectivos policiales de la Comisaría y personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) arribaron este martes a una vivienda en calle La Laguna al 1000, donde reside un joven de 20 años acusado de ser el responsable de un robo agravado.
Tras tareas de investigación y el registro de cámaras de seguridad donde ocurrió el delito, lograron identificar al delincuente y Fiscalía solicitó una orden de allanamiento, que fue otorgada por el Juzgado de Garantías San Nicolás.
En el lugar, los efectivos aprehendieron al sujeto que cuenta con una larga trayectoria delictiva y secuestraron diversos elementos importantes para la causa. Interviene la Fiscalía 7.
