Efectivos policiales de la Comisaría y personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) arribaron este martes a una vivienda en calle La Laguna al 1000, donde reside un joven de 20 años acusado de ser el responsable de un robo agravado.

Ads

Tras tareas de investigación y el registro de cámaras de seguridad donde ocurrió el delito, lograron identificar al delincuente y Fiscalía solicitó una orden de allanamiento, que fue otorgada por el Juzgado de Garantías San Nicolás.

El joven fue aprehendido y trasladado a la Comisaría.

En el lugar, los efectivos aprehendieron al sujeto que cuenta con una larga trayectoria delictiva y secuestraron diversos elementos importantes para la causa. Interviene la Fiscalía 7.

Ads

Puede interesarte

Ads