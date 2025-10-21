Allanamiento por un hurto terminó con un aprehendido por resistencia a la autoridad
Ocurrió el lunes en una vivienda de Riobamba al 1700. El hecho denunciado ocurrió el pasado 17 de octubre. El procedimiento dio negativo, pero un hombre de 29 años fue aprehendido tras presentar actitudes violentas ante los efectivos.
Este lunes, se logró identificar al presunto autor de un hurto ocurrido el pasado 17 de octubre. Como parte de las actuaciones, se solicitó una orden de allanamiento que fue otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.
El procedimiento fue realizado en una vivienda de calle Riobamba al 1700, con la participación del Grupo Táctico Operativo y personal de la Comisaría.
Si bien no se hallaron los elementos buscados, durante el operativo fue aprehendido un hombre de 29 años, quien reaccionó de forma violenta al notar la presencia policial y se resistió sin éxito al accionar de los efectivos.
La Fiscalía N° 11 intervino en el caso y ordenó que el sujeto fuera imputado por resistencia a la autoridad, quedando a disposición de la justicia.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión