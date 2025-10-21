Este lunes, se logró identificar al presunto autor de un hurto ocurrido el pasado 17 de octubre. Como parte de las actuaciones, se solicitó una orden de allanamiento que fue otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

El procedimiento fue realizado en una vivienda de calle Riobamba al 1700, con la participación del Grupo Táctico Operativo y personal de la Comisaría.

Si bien no se hallaron los elementos buscados, durante el operativo fue aprehendido un hombre de 29 años, quien reaccionó de forma violenta al notar la presencia policial y se resistió sin éxito al accionar de los efectivos.

La Fiscalía N° 11 intervino en el caso y ordenó que el sujeto fuera imputado por resistencia a la autoridad, quedando a disposición de la justicia.

