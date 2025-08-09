El Grupo Táctico Operativo (GTO) llevó a cabo un allanamiento durante la jornada de este viernes.

Después de las tareas investigativas realizadas en las horas previas, se pudo establecer la autoría de un hecho de amenazas, que fueron denunciadas el día 31 de julio.

La víctima, un joven de 21 años, quien pudo aportar datos que luego posibilitaron, desde la Fiscalía 11, solicitar una orden de allanamiento que, finalmente, fue extendida por Juzgado de Garantías San Nicolás.

El operativo fue cumplido por el GTO conjuntamente con personal de la comisaría. Los efectivos llegaron hasta una casa situada en calle Aulí al 1000, donde se secuestraron cartuchos de escopeta y balas de diferentes calibres, que estaban en poder del morador, un hombre de 30 años de edad.

