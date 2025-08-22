Personal policial de la Comisaría y efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda en calle Chacabuco al 500, donde reside un hombre de 41 años acusado de ser el responsable de un hurto.

La ropa secuestrada por la policía.

El sujeto pudo ser identificado gracias a tareas de investigación y el registro de cámaras de seguridad donde ocurrió el delito.

Fiscalía solicitó una orden de allanamiento, que fue otorgada por el Juzgado de Garantías San Nicolás, y que la policía local hizo efectiva.

Durante el operativo el hombre acusado no se encontraba en el domicilio, pero los efectivos secuestraron la ropa que vestía en el momento del robo. Interviene la Fiscalía en turno.

