Allanamiento por robo: secuestraron elementos importantes para la causa
El operativo policial tuvo en un domicilio de calle Chacabuco al 500, donde vive el delincuente, de 41 años, identificado como el autor del hecho gracias al registro de cámaras de seguridad.
Personal policial de la Comisaría y efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda en calle Chacabuco al 500, donde reside un hombre de 41 años acusado de ser el responsable de un hurto.
El sujeto pudo ser identificado gracias a tareas de investigación y el registro de cámaras de seguridad donde ocurrió el delito.
Fiscalía solicitó una orden de allanamiento, que fue otorgada por el Juzgado de Garantías San Nicolás, y que la policía local hizo efectiva.
Durante el operativo el hombre acusado no se encontraba en el domicilio, pero los efectivos secuestraron la ropa que vestía en el momento del robo. Interviene la Fiscalía en turno.
