Allanamiento por robo: secuestraron dos baldes de pintura
El operativo, tuvo lugar en Saavedra al 1700. La policía aprehendió a un delincuente de 43 años y halló dos baldes de 20 litros de pintura que habían sido robados en el centro para adultos mayores Cilento.
Personal policial de la Comisaría, junto a efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO), allanaron una vivienda de calle Saavedra al 1700, donde vive un hombre de 43 años acusado de cometer un hurto en Cilento, un centro para adultos mayores, en Mateo Sbert al 800.
Tras tareas de investigación que lograron identificar al sujeto responsable, la Fiscalía 7 solicitó una orden de allanamiento que fue otorgada por el Juzgado de Garantías San Nicolás.
Durante el procedimiento, la policía aprehendió al delincuente y secuestró dos baldes de 20 litros de pintura robados en el hogar de adultos mayores.
