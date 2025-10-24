Allanamiento por robo y amenazas: aprehendieron a un hombre y secuestraron un celular
El procedimiento tuvo lugar en una vivienda en la zona de Riobamba y 39. La policía secuestró elementos importantes para la causa y detuvo a un hombre de 31 años.
Efectivos policiales de la Comisaría, junto al Grupo Táctico Operativo (GTO), llevaron a cabo un allanamiento en la zona de Riobamba y 39, en el marco de una investigación por un hecho de robo y amenazas.
El procedimiento tuvo lugar tras tareas de investigación que lograron establecer la identidad del sospechoso, por lo que la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento que fue otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.
En el domicilio aprehendieron al sujeto acusado, un hombre de 31 años, y secuestraron un teléfono celular vinculado a la causa.
El delincuente fue trasladado a la Comisaría, donde permaneció alojado a disposición de la Justicia y posteriormente recuperó la libertad. Interviene la Fiscalía 7.
