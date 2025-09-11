En la tarde del jueves , personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría local allanó una vivienda ubicada en calle Martín Fierro al 300, en el marco de una investigación por un robo agravado ocurrido el pasado 2 de septiembre.

El hecho había sido denunciado por una mujer de 29 años, residente en calle Miguel Porta al 2000, lugar donde se produjo el ilícito. En ese entonces, los autores del robo no habían sido identificados.

Tras diversas tareas investigativas, se solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías de San Nicolás, que fue otorgada y efectivizada por el personal policial.

Durante el procedimiento, fue trasladada la habitante del domicilio, una mujer de 26 años, y se logró recuperar un televisor de 43 pulgadas con su control remoto, elementos que estaban siendo buscados en el marco de la causa.

La Fiscalía local intervino en el caso y dispuso la notificación de la formación de causa a la joven por el delito de encubrimiento, además de otras diligencias legales correspondientes.

