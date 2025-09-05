Un allanamiento tuvo lugar este jueves por la tarde en una vivienda de calle Rivadavia al 2000, donde reside una mujer de 44 años imputada por un hecho de retención indebida.

La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia, por lo que Fiscalía solicitó una orden de allanamiento que fue otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

Durante el operativo, donde trabajaron en conjunto efectivos de la Comisaría local y personal de la UTOI, secuestraron los documentos buscados a nombre de la persona denunciante. Interviene la Fiscalía en turno.

