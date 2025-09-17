Allanamiento por amenazas: secuestraron tres armas de fuego
El operativo ocurrió en las primeras horas de este miércoles en Lavalle al 700. Secuestraron tres armas de fuego con municiones y notificaron a un joven de 22 años que se encontraba en el lugar.
En las primeras horas de este miércoles, la policía allanó una vivienda ubicada en calle Lavalle al 700, en el marco de una investigación por un caso de amenazas y lesiones leves.
La denuncia había sido presentada el pasado 14 de septiembre en la Comisaría de la Mujer y la Familia por una mujer de 36 años.
A raíz de ello, el Juzgado de Garantías n.° 3 de San Nicolás autorizó el operativo, que fue ejecutado por el personal del GTO de la dependencia policial local.
Durante el procedimiento, fue identificado un joven de 22 años, residente en el domicilio objeto del allanamiento.
En el lugar se secuestraron tres armas de fuego junto con municiones. El sujeto fue trasladado a la comisaría para esclarecer su situación legal. La causa se encuentra a cargo de la Fiscalía n.° 7.
