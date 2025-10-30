Personal policial del destacamento de Santa Lucía llevó a cabo este miércoles un allanamiento en un domicilio de Pueblo Doyle, ubicado en El Zorzal al 600, donde reside un adolescente de 17 años acusado de un robo.

Ads

La requisa se llevó a cabo debido a que Fiscalía solicitó la orden de allanamiento que fue otorgada por el Juzgado de Garantías.

El ventilador secuestrado.

Los efectivos policiales secuestraron un ventilador marca Liliana, libros y materiales de estudio pertenecientes a la persona que radicó la denuncia.

Ads

Finalmente, el joven no fue aprehendido por su condición de menor de edad, pero fue notificado de la imputación por el hecho. Interviene la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.

Puede interesarte

Ads