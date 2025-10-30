Allanamiento en una vivienda en Pueblo Doyle: secuestraron un ventilador y materiales de estudio
El procedimiento sucedió este miércoles en una casa, ubicada en calle El Zorzal al 600, donde reside un adolescente de 17 años acusado del robo. Los efectivos policiales secuestraron los elementos y notificaron al joven.
Personal policial del destacamento de Santa Lucía llevó a cabo este miércoles un allanamiento en un domicilio de Pueblo Doyle, ubicado en El Zorzal al 600, donde reside un adolescente de 17 años acusado de un robo.
La requisa se llevó a cabo debido a que Fiscalía solicitó la orden de allanamiento que fue otorgada por el Juzgado de Garantías.
Los efectivos policiales secuestraron un ventilador marca Liliana, libros y materiales de estudio pertenecientes a la persona que radicó la denuncia.
Finalmente, el joven no fue aprehendido por su condición de menor de edad, pero fue notificado de la imputación por el hecho. Interviene la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión